Am Samstag war es endlich so weit: Der einstige Bachelorette-Kandidat Niklas Schröder (29) ging vor seiner Liebsten Jessi (24) auf die Knie und machte ihr einen Heiratsantrag. Promiflash hatte die beiden Turteltauben 24 Stunden zuvor getroffen und mit ihnen bei The Dome in Oberhausen ein Interview geführt. Seine wahren Absichten ließ Nik bei dem Termin nicht durchblicken. Gefragt nach eventuellen Hochzeitsplänen, machte er ein Pokerface und antwortete gelassen: "Ich bin da ganz entspannt. Irgendwann ist der richtige Moment und dann frage ich sie." Diese Antwort ließ Jessica sicher rein gar nichts von ihrem bevorstehenden Glück ahnen.

Instagram / jessiicooper Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de