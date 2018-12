Für Kat Von D (36) und ihren Ehemann Leafar Seyer startet die neue Woche mit überaus erfreulichen Neuigkeiten! Denn am Sonntag hatte das monatelange, sehnsüchtige Warten ein Ende: Ihr Sohn erblickte das Licht der Welt! Den Namen des kleinen Sprosses hatte der Frontmann der Elektronik-Rock-Band Prayers vor einiger Zeit bereits im Netz ausgeplaudert. Der Nachwuchs heißt – wie er selbst – Leafar.

Auf Instagram postete die 36-jährige Beauty-Bloggerin den ersten Schnappschuss ihrer beiden Schätze! In Schwarz gekleidet und mit einem schwarzen Kinderwagen im Hintergrund posiert der Rocker auf einer Wiese – in seinen Abend der neugeborene Racker, der selig schlummert. "Lernt unseren wunderschönen Sohn Leafar Von D Reyes kennen", begann die stolze Mama ihrer Zeilen. "Danke an unsere geliebten Freunde, unsere Familie und unsere Fans – für eure Geduld bis zur Verkündung", schrieb die Tattoo-Liebhaberin weiter.

In der nächsten Zeit wolle sich das Paar allerdings eine Auszeit von der Öffentlichkeit gönnen. "Um ehrlich zu sein, wollen mein Mann und ich uns die nächsten 40 Tage nehmen, um uns voll und ganz auf das Baby zu konzentrieren und uns an das Elternsein zu gewöhnen", entschuldigte sich Kat in ihrem Post – ihre Fans werden dafür sicherlich vollstes Verständnis haben!

Instagram / thekatvond Kat von D und Leafar Seyer

Instagram / thekatvond Leafer Seyer mit seinem Sohn Leafer Von D Reyes

gotpap / Bauergriffin.com / Splash News Kat von D, Tattoo-Künstlerin

