Er ist der neue Bachelor: Andrej Mangold (31) ist bereits der neunte Junggeselle, der in der beliebten TV-Kuppelshow nach der großen Liebe sucht. Vor dem Start der neunten Staffel am 2. Januar gab RTL bereits erste Infos über den 31-Jährigen bekannt. Der Hannoveraner hat amerikanische und lettische Wurzeln und blickt auf eine erfolgreiche Karriere als Basketballer zurück. In seiner aktiven Zeit als Profi spielte Andrej in der deutschen Nationalmannschaft. Inzwischen ist der Single Unternehmer, der mit seinem Start-up namens "Das Kaugummi" bereits in Gründer-Show Die Höhle der Löwen zu sehen war. Alle Infos zum "Bachelor" im Special bei RTL.de

