Der Rosenkrieg geht weiter! Mel B. (43) und ihr Ex Stephen Belafonte (43) sind mittlerweile offiziell geschieden. Die vielen gegenseitigen Anschuldigungen hören damit aber noch lange nicht auf. So warf das Spice Girl seinem Ex kürzlich vor, sie unter Drogen gesetzt und dann bei 64 Dreiern heimlich gefilmt zu haben. Jetzt schießt Stephen zurück: Er behauptet, Mel hätte die Sex-Filmchen in Wirklichkeit selbst gedreht!

"Meine Frau hat mich gefilmt. Ich würde die Videos gerne zeigen, in denen sie mich gefilmt hat", meinte der 43-Jährige im Daily Mail-Interview über die berüchtigten Sex-Tapes. Er behauptete, mit den Aufnahmen seien beide einverstanden gewesen. Doch meist sei es Mel gewesen, die hinter der Kamera gestanden habe. "Sie ist darin komplett angezogen und dreht die Kamera auf sich und sagt dann, 'hmm es ist so sexy' und filmt mich weiter, wie ich mit einer anderen Person schlafe", plauderte er aus dem Nähkästchen.

Auch die ehemalige Nanny des einstigen Paars, Lorraine Gilles, soll immer wieder in den Sex-Clips zu sehen gewesen sein. Angeblich sei diese Dreiecksbeziehung sogar so weit gegangen, dass Mel ihre Angestellte überredet habe, sich ein Tattoo im Intimbereich stechen zu lassen. Laut Stephen stehe auf Lorraines Haut nun "Eigentum von Mel B.".

Getty Images Stephen Belafonte und Mel B. bei der Maxim Hot 100 Party 2016

Getty Images Stephen Belafonte beim Athletes vs Cancer Celebrity Flag Football Game

Getty Images Mel B. bei einer Signierstunde für ihr Buch "Brutally Honest"

