2016 fasste Leonore Bartsch (30) einen Entschluss: Gegenüber Promiflash verriet das Ex-Queensberry-Mitglied damals, sie wolle sich einen großen Traum erfüllen und eine Weltreise machen! Diesen Plan setzte die Sängerin kurz darauf in die Tat um und ist ein Jahr nach ihrer Rückkehr immer noch begeistert von ihrem Mega-Trip: "Es hat so viel in mir verändert – meinen Blick auf die Welt, meine Perspektive auf viele Dinge. Ich ernähre mich seit einem Jahr vegan – aus Überzeugung, aber ich habe auch gemerkt, dass es meinem Körper sehr gutgetan hat. Und ich mache sehr viel Yoga", erzählte die 30-Jährige im Promiflash-Interview.

