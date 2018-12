Der dicke Babybauch gehört der Vergangenheit an – Kat Von D (36) ist Mutter geworden! Es ist das erste gemeinsame Kind von ihr und ihrem Mann Leafar Seyer – dem Frontsänger der Elektronik-Rockband Prayers. Die Geburt ihres Sohnes verkündete die Tattoo-Künstlerin mit einem Foto ihres Baby Boys und dem stolzen Vater auf Instagram – dazu schrieb sie: "Lernt unseren wunderschönen Jungen kennen. Danke, an unsere lieben Freunde, an unsere Familie, Fans und Follower für eure Geduld bis zur Verkündung." In der nächsten Zeit wolle sich das Paar nun allerdings eine Auszeit von der Öffentlichkeit gönnen, um sich voll und ganz um seinen Nachwuchs zu kümmern.

