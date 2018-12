Mrs. Bellas (26) Body wird von ihren Followern am laufenden Band bewundert. Aber was steckt wohl hinter der fitten Form der YouTuberin? Promiflash hakte bei GLOW The Beauty Convention in Berlin nach. "Alle werden mich hassen, aber ich habe tatsächlich einen relativ guten Stoffwechsel", gab die Netz-Bekanntheit zu. In puncto Essen verbiete sich die hübsche Blondine rein gar nichts – ihr erfrischend einfaches Motto: "Alles in Maßen, nichts in Massen, eine Pizza macht einen nicht dick, einmal Sport macht einen nicht dünn, also muss man alles ein bisschen im Gleichgewicht halten."

