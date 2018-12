Was für eine Ehre! Mit gerade einmal 16 Jahren übernahmen die Webstars Lisa und Lena die Moderation einer großen TV-Show. Nach sechs Jahren Pause feierte die Musiksendung "The Dome" ihr Comeback und die Zwillinge ihr Debüt an der Seite von Giovanni Zarrella. Doch wie haben sich die Schwestern geschlagen? Im Promiflash-Interview schwärmte Giovanni von seinen jungen Kolleginnen: "Sie sind sehr selbstbewusst. Sie sind sehr fleißig. Es macht mir riesig Spaß mit den beiden. Ich habe ihnen kleine Tricks und Ideen weitergegeben, die ich für wichtig halte."

P.Hoffmann/WENN.com



