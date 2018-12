2015 wurde Jamie Dornan (36) mit der Shades of Grey-Reihe über Nacht zum Star. Ganze dreimal verkörperte der hotte Brite den Milliardär Christian Grey, der auf ziemlich versaute Sexspielchen steht. Drei Jahre später ist sich der 36-Jährige aber sicher, dass er nicht noch einmal so eine Erfahrung wie in der Sadomaso-Trilogie machen will. "Ich werde wahrscheinlich nie wieder einen Job annehmen, der so sehr der Aufmerksamkeit und Prüfung und öffentlichen Meinung unterworfen ist. Und das ist auch in Ordnung!", erklärte er gegenüber Vulture.

