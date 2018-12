Nach sechs Jahren Pause findet endlich wieder die Musik-Show The Dome statt. Moderiert wird das Mega-Konzert neben den Tik Tok-Twins Lisa und Lena (16) auch von Giovanni Zarrella (40). Doch nicht nur deswegen ist der Mann von Jana Ina Zarrella (41) begeistert vom Comeback – sondern auch, weil er insgesamt 13 Mal in der Show aufgetreten war: "Ich habe geweint, als der Dome vorbei war. Das war wirklich so traurig. Und dass er jetzt wieder zurückkommt, ist sicher etwas Besonderes. Und da dabei sein zu dürfen und zu hoffen, dass es weiter geht, ist echt eine schöne Sache", erzählte der Sänger gegenüber Promiflash.

