Schon seit einigen Jahren zählen Matthias Schweighöfer (37) und Florian David Fitz (44) zu den Dream-Teams der deutschen Filmbranche. Egal was die beiden anfassen, es wird einfach immer ein Hit. Schon in Kürze kann man die zwei wieder zusammen im Kino bewundern. Promiflash traf Matthias und Florian im Zuge ihrer Weltpremiere zu "100 Dinge" am Red Carpet und hakte mal genauer nach, warum es einfach so gut passt. "Das weiß man nicht, das ist genauso wie im wirklichen Leben. Das ist eine Chemiesache – ist bei Schauspielern auch nicht anders", erzählte Florian.

