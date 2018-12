Bei Dagi Bees (24) Beauty-Launch-Event ging es feuchtfröhlich zu! Am 29. November war es so weit: Die beliebte YouTuberin stellte ihre eigene Make-up-Brand Beetique in Berlin vor. Unter den Gästen waren vor allem viele Netz-Kollegen – und die ließen ordentlich die Korken knallen. Nur einen Abend später traf Promiflash die Erotik-Nudel Katja Krasavice (22), die auch eine der begehrten Einladungen erhalten und bei dem Event mitgefeiert hatte. Sie gewährte außerdem exklusive Einblicke in ihre Partynacht mit Dagi und Co.: "Also ich war echt todesbetrunken. Ich bin dann auch relativ früh gegangen. Ich wollte das den Menschen nicht zumuten. Ich hab dann meinen Goodie-Bag vergessen."

