Sie ist wieder total in love: Vor wenigen Tagen verkündet Chethrin Schulze (26) ihre neue Beziehung. Nach dem einen oder anderen Versuch, im TV die große Liebe zu finden, hat es die 26-Jährige nun so richtig erwischt. Doch wie ist der Neue an Chethrins Seite überhaupt? Ihre ehemaligen Love Island-Kollegen Stephanie Schmitz (24) und Julian Evangelos (26) kennen schon einige Details. "Sie meinte, dass er ein sehr gesprächiger, sehr lustiger Mann ist. Bodenständig, jetzt nicht so ein Abgehobener, mit dem Kopf nach oben – so was mag die Chethrin auch nicht”, erzählte Stephie im Promiflash-Interview.

