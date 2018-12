Es ist wieder so weit! Die Straßen sind beleuchtet, der Duft von Glühwein liegt in der Luft und aufgehängte Mistelzweige verbreiten romantische Stimmung. Weihnachten steht vor der Tür – aber wie verbringen die deutschen Promis das Fest der Liebe? Diese Frage beantwortete Promiflash unter anderem auch Natascha Ochsenknecht (54) bei der Eröffnung des Christmas Garden in Berlin. Bei der Blondine dreht sich alles um – natürlich – die Zeit mit ihren Liebsten! "Großer Weihnachtsbaum, der ist meistens so 2,10 Meter, wird zwei Tage vorher stundenlang dekoriert, dann traditionelle Weihnachtsgans, Rotkohl, Knödel... Also alles das, was die Kinder von Geburt an mitbekommen haben, gibt es bei uns immer", erklärte die 54-Jährige voller Vorfreude auf Heiligabend.

