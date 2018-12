Mariah Carey (48) wollte mit ihren niedlichen Zwillingen Monroe (7) und Moroccan (7) nur für ein wenig Weihnachtsstimmung sorgen: Ihren mittlerweile 24 Jahre alten Evergreen "All I Want For Christmas Is You" schmetterte das Trio deshalb erstmals gemeinsam in einem Auto. Den dazugehörigen Clip auf Instagram fanden zwar etliche Follower süß, einigen fiel allerdings auch ein gefährliches Detail darin auf – ihre Kids waren nämlich nicht angeschnallt! Doch Mariah ist nicht die erste Promi-Dame, die sich mit so einer Aktion einen Shitstorm einfängt. Auch der Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Jenefer Riili und der einstigen Love Island-Kandidatin Elena Miras (26) passierte bereits ein ähnlicher Fauxpas.

