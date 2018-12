Sophia Vegas (31) erwartet in wenigen Monaten ihr erstes Kind. Doch die Schwangerschaft der TV-Bekanntheit könnte sich etwas schwieriger gestalten als bei den meisten Frauen. Der Grund: ihre Schönheitseingriffe! Denn die Blondine hat sich Anfang des Jahres vier Rippen entfernen lassen – zudem trägt die Ex von Bert Wollersheim (67) ein üppiges Silikon-Dekolleté. Die plastische Chirurgin Dr. Alexandra Buschmann hat Promiflash verraten, mit welchen Komplikationen Sophia deswegen zu rechnen hat. "Ihre Organe werden sich ja anders verschieben, als bei einer regulären Schwangerschaft. Mit den Brustimplantaten wird sie eher Probleme in der Wirbelsäule bekommen", offenbarte die Expertin.

