Liebeskrise bei Umut Kekilli (34)? Ein halbes Jahr nach der Trennung von Natascha Ochsenknecht (54) hatte der Ex-Fußballer im August verraten: Er ist wieder in festen Händen. Nur wenige Monate später scheint es bei dem 34-Jährigen aber schon wieder weniger rosig zu laufen. Auf seine Freundin angesprochen druckste der Restaurant-Besitzer im Gespräch mit Promiflash bei der SpreadCon by Spreadvertise jetzt ganz schön herum: "Ist gerade ein bisschen ein schwieriges Thema. Ich möchte jetzt auch nicht so viel darüber reden."

