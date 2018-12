Was steckt hinter dem neuen Look von Lisa und Lena (16)? In den letzten Jahren mauserten sich die Zwillinge zu DEN Netz-Stars schlechthin. Durch ihre coolen Clips auf TikTok und vor allem ihre jugendliche und supergirly Art machen sie sich schnell einen Namen bei den deutschen Teenies. Kein Wunder, dass die Fans da ganz schon überrascht waren, als die Blondinen bei der Bambi-Verleihung auf einmal ziemlich fraulich erschienen – samt fransigen Ponys! Doch was steckt hinter der haarigen Veränderung und wie emotional war der Friseurbesuch? Promiflash kitzelte bei The Dome aus den Schwestern sämtliche Details über das Umstyling raus: "Ich habe es mir zuerst geschnitten, dann kam Lena um die Ecke und Lena war erst mal kurz: 'Uhh, okay.' Weils halt was Neues war", verriet Lisa.

