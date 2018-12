Tritt Anne Wünsche (27) beruflich nun etwas kürzer? Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat auch nach ihrem Serienaus alle Hände voll zu tun: Sie ist mittlerweile nicht nur Mutter von zwei Kindern, sondern mauserte sich auch zu einem Webstar. Erst kürzlich machte Anne sich außerdem daran, sich einen Traum zu erfüllen und einen eigenen Online-Shop zu eröffnen. Doch damit hat sie nun offenbar mehr Arbeit als gedacht – und kommt deshalb ins Grübeln. "Und an Black Friday und vor Weihnachten jetzt ist der Ansturm so riesig gewesen, dass ich halt den ganzen Tag nur oben war und verpackt habe und diese ganzen anderen Dinge total vernachlässigt habe – insbesondere meine Kinder", gesteht Anne in einem YouTube-Video.

