Bei Adam sucht Eva haben sie sich gesucht und gefunden: Gina-Lisa Lohfink (32) und Antonino Carbonaro sind bis über beide Ohren verknallt! Auf der Segeljacht Queen Atlantis gingen die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und der Fitness-Fan reichlich auf Tuchfühlung, verbrachten einsame Stunden im idyllischen Beach-Paradies und gestanden sich schließlich gegenseitig ihre Liebe. Doch fahren sie bald auch schon in den Hafen der Ehe ein? "Natürlich redet man darüber, denn Heiraten ist ja etwas Schönes! Allerdings haben wir noch nichts Genaues geplant, weil wir jetzt aktuell nach der Serie echt viel zu tun haben. Man weiß ja nie, was die Zukunft bringt", verrät der charmante Italiener gegenüber Promiflash.

