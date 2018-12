Das hat sich Bela Klentze (30) sicher anders vorgestellt: Nachdem sich der Schauspieler in der vergangenen Staffel von Let's Dance verletzt hatte, musste er auch für längere Zeit bei den Alles was zählt-Dreharbeiten aussetzen. Vor einigen Tagen verkündete RTL schließlich die Rückkehr von Belas Charakter Ronny in die Vorabendsendung. Doch bei den Fans kommt dieses Comeback gar nicht gut an!

Unter einem Instagram-Beitrag der Dailysoap verkündeten nun einige Supporter, den verletzungsbedingt ausgefallenen Darsteller so gar nicht vermisst zu haben. "Oh nö, bitte nicht er wieder. Ich habe ihn null vermisst", "Ich habe schon vergessen, dass er existiert" oder "Hoffentlich ist er genauso fix wieder weg. Der nervt nur", kommentierten beispielsweise drei User das Wiedersehen mit dem Schauspieler.

Die Promiflash-Leser sehen das allerdings ganz anders. In einer Umfrage zum Serien-Comeback von Bela gaben 2.605 Teilnehmer (Stand: 05. Dezember 2018, 18.00 Uhr) an, dass ihnen der Soap-Star in der Sendung gefehlt habe. Dies entspricht einem Anteil von 94,9% Prozent. Nur 5,1 Prozent (141 Stimmen) fanden Belas Charakter nicht so spannend und hätten auf eine Rückkehr der Figur verzichten können. Könnt ihr den Hate der Insta-Community nachvollziehen? Stimmt ab!

Andreas Rentz/Getty Images Bela Klentze in der fünften "Let's Dance"-Show

Anzeige

Instagram / bela_klentze Bela Klentze, "Alles was zählt"-Schauspieler

Anzeige

WENN.com Bela Klentze, Schauspieler

Anzeige

Könnt ihr den Hate der Insta-Community nachvollziehen? Nein, so gar nicht! Irgendwie schon! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de