Dagi Bee (24) sieht die gespaltenen Fan-Reaktionen auf ihre eigene Make-up-Marke gelassen! Gerade erst enthüllte die YouTuberin ihre erste eigene Schmink-Brand. Viele Follower waren von der Verkündung aber nur mäßig begeistert – sie erwarteten von ihrer Lieblings-Influencerin einfach mehr als nur Make-up! Doch wie reagierte Dagi auf die Meinungen ihrer Abonnenten? Promiflash hat bei der Beauty-Queen auf Diego Fossas Friseurladen-Eröffnung in Köln mal nachgehakt. "Viele dachten 'Ach okay, es ist doch nur Make-up'. So langsam merken die Leute, dass es doch was Eigenes, wirklich Großes ist, was auch dauerhaft im Sortiment bleibt. Das macht mich schon sehr froh, dass die Leute jetzt wirklich langsam merken, dass doch ein bisschen mehr dahintersteckt, als nur eine Kooperation", erklärte sie entspannt.

