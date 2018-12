Was ist bloß aus Kuppel-Kandidat Marco geworden? In der 14. Staffel von Bauer sucht Frau brachte Inka Bause (50) mal wieder die Liebe aufs Land. Ein Millionenpublikum konnte den liebeswütigen Landwirten um Stephan, Jörn, Andreas und Co. dabei zusehen, wie sie mit ihren Damen die Hofwoche verbrachten. Doch einer blieb dabei auf der Strecke: Der 35-jährige Bio-Bauer Marco wurde einfach nie im TV gezeigt! "Da RTL nur die stärksten Geschichten der Bauern und ihrer Frauen zeigt, wurde die Hofwoche von Marco und Laura nicht gesendet", lautete nun das Statement des Senders gegenüber Bild.

