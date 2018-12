Heiße Küsse am Set von Germany's next Topmodel! In Los Angeles werden momentan die brandneuen Folgen der Castingshow produziert – das bedeutet für Model-Mama Heidi Klum (45) und ihre Girls lange Drehtage. Um seiner Liebsten den Job-Alltag zu versüßen, stattete Freund Tom Kaulitz (29) ihr kurzerhand einen Besuch während einer Drehpause ab. Und die wusste das Paar durchaus zu nutzen: Verliebt schlenderten die Turteltauben mit Toms Hund durch die Straßen – verknallte Blicke und innige Küsse inklusive!

