Daniela Katzenberger (32) ahnte nichts vom Zustand ihrer Mutter! Iris Klein (51) fühlte sich in den vergangenen Monaten total ausgelaugt, kapselte sich zunehmend ab und brach ständig in Tränen aus. Von einem Arzt erhielt die 51-Jährige schließlich die Diagnose Burn-out. Ihre berühmte Tochter erfuhr von diesem Untersuchungsergebnis jedoch nichts: "Ich wusste nicht, wie schlecht es ihr geht. Ich habe es selber aus dem Fernsehen erfahren. Sie hat ja da ein Interview gegeben. Und dann hab ich sie auch danach angerufen und dann meinte sie: 'Ja, war halt so. Mir ging es halt scheiße.'", erklärte die Kultblondine im Promiflash-Interview.

