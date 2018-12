Noch nicht einmal zwei Monate nach der Geburt ihres Sohnes Ben-Matteo ist Denise Kappès (28) schon wieder in Topform. Die gerade erst beendete Schwangerschaft sieht man der ehemaligen Bachelor-Kandidatin überhaupt nicht an. Im Interview mit Promiflash beim Fitvia Black Glamour-Event in Mainz gesteht die Neu-Mami ihr Body-Geheimnis: "Sowohl in der Schwangerschaft als auch danach, ich habe die ganze Zeit drauf geachtet, aber ich habe auch mal genascht, so ist es nicht."

