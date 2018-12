Alles aus und vorbei bei Cardi B (26) und Offset (26)! Erst im September 2017 schworen sich die Rapperin und der Singer-Songwriter klammheimlich die ewige Treue. Vor knapp fünf Monaten folgte dann ein weiterer Höhepunkt in der romantischen Liebesgeschichte der Künstler: Die beiden wurden Eltern der kleinen Kulture Kiari! Letztendlich war ihre Liebe allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt. "Wir sind nicht mehr zusammen", verkündete die "I Like It"-Interpretin nun in ihrer Instagram-Story. "Wir lieben uns wirklich, aber es hat einfach schon seit langer, langer Zeit nicht mehr so richtig funktioniert zwischen uns", erklärte sie ihren Fans die Hintergründe.

