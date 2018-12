Anneke Dürkopp (39) ist überglücklich, denn die Sat.1-Moderatorin ist endlich schwanger! Der Weg dorthin war jedoch alles andere als leicht: Insgesamt vier Fehlgeburten hatte die Wetterfee in den vergangenen Jahren erlitten. Mittlerweile ist die 39-Jährige im sechsten Monat und genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen. Der kleine Mann unter ihrem Herzen hat es ihr bereits jetzt mächtig angetan: "Meine Highlights sind natürlich, dass ich den Kleinen spüren kann. Er hat jetzt wirklich so Wach- und Schlafzeiten, die ich immer mitbekomme, das ist wunderschön", schwärmte die Bald-Mama im Interview mit Promiflash.

