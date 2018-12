Mit dieser Performance lässt Sturm der Liebe-Star Dieter Bach (54) die Frauenherzen höher schlagen. Auf Instagram postete der Schauspieler vor Kurzem ein Video, in dem er Annie Lennox' Liebeslied "Something so Right" trällert – und das mit viel Gefühl und einer überraschend tollen Gesangsstimme. Seine Fans sind jedenfalls total begeistert: "Hui, was für eine schöne Stimme! Gänsehaut-Alarm", schwärmte eine Userin in den Kommentaren.

