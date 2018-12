Haben sich Gina-Lisa Lohfink (32) und Antonino Carbonaro gar nicht erst bei Adam sucht Eva - Promis im Paradies kennengelernt? In der RTL-Nacktkuppelshow fanden die beiden Sonnenliebhaber vor wenigen Wochen zusammen – jedenfalls offiziell! Seitdem halten sich nämlich zahlreiche Gerüchte, die TV-Nudisten hätten sich schon vor den Dreharbeiten des beliebten Formats gekannt. Jetzt bezieht Antonino Stellung: Was ist dran an den Fake-Vorwürfen?

Im Promiflash-Interview macht der gelernte Karosseriebauer jetzt klar: Er und Gina-Lisa haben keine gemeinsame Vorgeschichte! "Ich hatte sie noch nie live gesehen gehabt in meinem Leben, irgendwo auf der Straße oder sonst wo. Ich habe sie dort kennengelernt und auch zum ersten Mal gesehen. Deswegen verstehe ich nicht, dass die Leute auf die Idee kommen, dass ich schon vorher irgendetwas mit ihr zu tun gehabt hätte", betonte der Barträger.

Belasten würden Muskelprotz Antonino die Vorwürfe aber nicht, wie das Fitness-Model erklärte. Er wisse zwar, wie es wirklich war, Hater werde es so oder so aber immer geben. "Ich mache mir meine Sorgen, weil ich weiß ja, wie es ist. Aber den Leuten kannst du es nie recht machen. Es gibt immer Leute, die einem da etwas nachsagen."

Instagram / antoninocarbonaroofficial Antonino Carbonaro, Ex-"Adam sucht Eva"-Kandidat

Anzeige

MG RTL D Antonino und Gina-Lisa im Paradies

Anzeige

Instagram / antoninocarbonaroofficial Antonino Carbonaro und Gina-Lisa Lohfink

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de