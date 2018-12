Nur zwei Monate nach ihrer Diagnose verlor Jael Strauss den Kampf gegen Brustkrebs. Wie TMZ berichtet, verstarb die ehemalige America's next Topmodel-Kandidatin am Dienstag im Alter von nur 34 Jahren in einem Hospiz. Auf Twitter meldete sich inzwischen auch Castingshow-Jurorin Tyra Banks (45) zu Wort und trauerte um ihren Schützling der achten Staffel: "Topmodel hat eine wunderschöne Seele verloren. Wir werden uns alle an Jael erinnern, an ihren lebenslustigen Geist und an ihre wunderschöne Seele."

