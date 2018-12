Diese Zeit wird Victoria Beckham (44) niemals vergessen! Vor über 20 Jahren verknallte sich die Sängerin Hals über Kopf in den Fußballer David Beckham (43). Doch das Promipaar musste für seine Liebe kämpfen. Posh war damals noch ein Bandmitglied der Spice Girls – und ihr Manager Simon Fuller (58) wollte partout nicht, dass sie ihre Beziehung zu dem Kicker öffentlich macht. "Er schlug damals vor, dass ich und David ein paar Tage wegfahren. Er hatte bereits ein Hotel in Italien gebucht. Im Prinzip hat er unser erstes Mal arrangiert – und erwartete auch noch, dass ich ihm dafür dankte. Dabei war so ein geplantes Sextreffen das Letzte, was ich wollte", erinnert sich die Fashionikone in ihrer Biografie Learning to Fly.

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de