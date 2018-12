Tahnee gewinnt Sylvies Dessous Models! Die 25-Jährige setzte sich am Mittwoch im Finale der Castingshow von Sylvie Meis (40) gegen ihre Konkurrentinnen durch. Damit wird die Beauty zum neuen Gesicht der Kampagne von Sylvies Wäsche- und Bademodenkollektion. Mit ihrer Wahl ist die Chefin äußerst zufrieden, wie sie RTL berichtete: "Es ist, als ob ich meine brünette Zwillingsschwester gefunden habe und sie hat dieses Ganze, was ich gesucht habe. Ich hab die neue Sylvie gesucht und [...] am Ende war es wirklich ganz, ganz klar Tahnee."

Instagram / tahneechristin Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de