Diese Twins teilen nicht nur ihren Look – sondern auch ihren Freund! Anna und Lucy DeCinque sind dank ihrer Gene und Beauty-OPs kaum zu unterscheiden und wurden in Japan gar zum ähnlichsten Zwillings-Duo der Welt gekürt. Auf YouTube und Instagram gewähren die Australierinnen tausenden Fans einen Einblick in ihren Alltag: Die 33-Jährigen nehmen täglich dieselbe Anzahl Kalorien zu sich, schminken sich immer gleichzeitig – und gehen jeden Abend gemeinsam mit Freund Ben ins Bett, mit dem sie seit nunmehr acht Jahren eine Beziehung führen. "Wir haben früher unterschiedliche Jungs gedatet, aber das hat nicht geklappt. Sie haben uns einfach nicht verstanden. Sie wollten uns getrennt voneinander ausführen, aber wir wollen immer zusammen sein", erklärten die beiden Viceland im Interview.

