Auch die Haut eines Pop-Titans will gepflegt sein. Dieter Bohlen (64) ist viel unterwegs und steht ständig im Rampenlicht – ein frischer Teint ist da ein Muss, findet zumindest der DSDS-Juror. Deshalb gönnt er sich regelmäßig eine Beauty-Behandlung. "Ja, ihr fragt mich ja immer: 'Dieter, warum siehst du so wahnsinnig gut aus?' Jetzt seht ihr es mal. Ich gehe bestimmt einmal die Woche zur Kosmetikerin", erklärte der 64-Jährige in einem neuen Instagram-Video.

Becher/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de