Neele Bronst (22) ist wieder in festen Händen. Nach der Trennung von ihrem Freund FitnessOskar im vergangenen September verriet die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin erst vor Kurzem, dass sie wieder frisch verliebt sei: Seit dem 31. Oktober ist die Beauty offiziell vergeben. Im Promiflash-Interview beim "Movie Meets Media"-Event plauderte sie nun erste Details über den neuen Mann an ihrer Seite aus.

Während ihrer Beziehung mit ihrem Ex hatte Neele immer fleißig Pärchen-Pics in den sozialen Netzwerken gepostet. Von ihrem neuen Lover gibt es hingegen (noch) keine Bilder. Der ist nämlich nicht unbedingt scharf darauf, in der Öffentlichkeit zu stehen, wie Neele im Gespräch mit Promiflash erzählte: "Mein Freund hat gar nichts mit der Medien-Branche zu tun, hat nicht mal Instagram oder Facebook. Deshalb halte ich ihn auch bei mir komplett raus." Das hätten sie vorher so abgesprochen und seien beide sehr glücklich damit.

Die treuen Follower der 22-Jährigen werden also keine gemeinsamen Turtel-Fotos zu Gesicht bekommen – zumindest vorerst. "Bestimmt wird es irgendwann mal so sein, dass man ihn mal sehen wird. Aber dafür ist jetzt einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt", betonte Neele weiter.

