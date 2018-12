Schwebt sie tatsächlich wieder auf Wolke sieben? Diese Frage stellen sich Fans der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Neele Bronst (22) nun seit einigen Wochen. Erst im September hatten sich das Model und der Influencer FitnessOskar getrennt. Gerüchten zufolge soll der Muskelmann bereits vergeben sein – Social-Media-Posts seiner Ex deuteten dasselbe für Neele an. Jetzt offenbart sie endlich, was Sache ist!

Im Interview mit Promiflash gibt die 22-Jährige bekannt: Seit dem 31. Oktober ist sie offiziell wieder vergeben – und zwar an den Herrn, dessen Hand sich schon einmal auf ihren Upload geschlichen hatte. "Wir kennen uns schon seit Anfang August, aber das war alles nur freundschaftlich, wir haben uns da noch nicht richtig gedatet, das kam alles ein bisschen später." Mit ihm wird Neele sogar den ersten Weihnachtstag verbringen.

Ihr neues Liebesglück soll diesmal allerdings privat bleiben. "Deswegen halte ich ihn auch komplett aus meiner ganzen Geschichte heraus, was wir beide miteinander abgesprochen haben", verkündet die Netz-Beauty. Ihr Schatz habe ohnehin nichts mit ihrer Welt zu tun und besitze nicht einmal einen Instagram-Account.

Instagram / neelejay FitnessOskar und Neele Bronst

Instagram / neelejay Neele Bronst mit einem Unbekannten

Instagram / neelejay Neele Bronst, Influencerin

