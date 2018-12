Bei Alessio Lombardi (3) kommt weihnachtliche Stimmung auf! Wie viele andere Kinder freut sich auch der Sohn von Sarah (26) und Pietro Lombardi (26) auf das Fest der Liebe. Wie schon im Vorjahr teilte sein berühmter Papa nun wieder einen Instagram-Einblick in ihren Alltag zur Adventszeit. Der Sänger unterhält sich in dem Clip mit seinem Sprössling über den Nikolaus-Besuch im Kindergarten: "Was hat er gebracht?" – "Geschenke, guck." – "Wow, was hat er denn gebracht?" – "Schokolade und Mandarinen, guck!" Wenn sich Alessio über die kleinen Gaben schon so freut, wird sein viertes Weihnachtsfest sicher ein aufregendes Erlebnis.

