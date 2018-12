Verzückte Blicke auf dem roten Teppich! Beim Mon Chéri Barbara Tag in München diese Woche beehrte auch Baywatch-Star Pamela Anderson (51) die deutschen Promis mit ihrem Besuch. Vor allem für die Herren ging damit ein Traum in Erfüllung. Leonard Freier (33) kam im Promiflash-Interview aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus: "Ich glaube, jeder Mann in meinem Alter, es gab keinen, der nicht mal so einen Pamela Anderson-Playboy in der Hand hatte, oder? Pamela Anderson war damals das Sexsymbol!"

