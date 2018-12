Hat Mike Singer (18) etwa immer noch Gefühle für Lena (16)? Wie erst Anfang des Jahres bekannt wurde, datete der Mädchenschwarm im Jahr 2016 eine der süßen TikTok-Schwestern aus Stuttgart. Nach nur wenigen Monaten zerbrach das junge Liebesglück allerdings wieder. In Fan-Kreisen kursiert nun jedoch eine vermeintliche Instagram-Story von Mike, die beweisen soll, dass er noch immer an Lena denkt! Auf die Frage, ob er die 16-Jährige vermisse, soll der Teenie-Star kurz und bündig geantwortet haben: "Und wie!" Das Posting wurde wenig später aber wieder gelöscht. Dass es bis heute kein neues Mädchen in Mikes Leben gibt, bestätigte er erst vor Kurzem im Promiflash-Interview bei The Dome: "Also ich habe keine Freundin zurzeit, ich bin Single und was kommt, das kommt. Aber zurzeit ist kein Mädchen an meiner Seite."

P.Hoffmann/WENN.com Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de