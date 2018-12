Wer ist Deutschlands talentiertester Top-Act? Am 6. Dezember wurde die Crème de la Crème der nationalen Musikwelt mit der 1Live Krone ausgezeichnet. Zu den glücklichen Gewinnern gehören Die Fantastischen Vier und Clueso (38) für ihren Hit "Zusammen", Nura und Mark Forster (34) heimsten jeweils den Preis für die "Beste Künstlerin" und den "Besten Künstler" ein, Kontra K (31) wurde als "Bester Live-Act" ausgezeichnet, Chris Tall (27) durfte den Award für "Comedy" und Amilla den 1Live Förderpreis nach Hause nehmen. Casper und Marteria (36) konnten sich gleich doppelt freuen: Sie staubten die Kugeln für das "Beste Album" und den "Besten Hip-Hop-Act" ab. Birgit und Horst Lohmeyer wurden mit dem "Sonderpreis" des Abends ausgezeichnet und Fynn Kliemann (28) konnte seine Begeisterung für seinen "Bester Newcomer"-Preis im Promiflash-Interview nicht für sich behalten: "Ich mache aber alles, was ich mache, weil ich das will, und deswegen mache ich das sehr intensiv und dann ist es schön, wenn man mal dafür belohnt wird, in irgendeiner Form. Finde ich gut."

