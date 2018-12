2019 geht Der Bachelor in die nächste Runde – dieses Mal verteilt der ehemalige Basketball-Profi Andrej Mangold (31) die Rosen. Ob der sportliche Hottie bei den Ladys wohl besser ankommen wird als Ex-Rosenkavalier Daniel Völz (33)? Promiflash holte sich bei seiner ehemaligen Bewunderin, der amtierenden Bachelorette, eine Expertenmeinung: ”Kann natürlich sein, ja. Ich finde es gut, dass es mal ein anderer Typ ist und er wirkt natürlich auch gut, alleine von den Bildern her, die Augen sind toll, also sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus", kam Nadine Klein (33) jedenfalls schon fast nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de

