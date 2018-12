Da wurde Beatrice Egli (30) an der Nase herumgeführt! Für eine TV-Aufzeichnung an der Seite ihrer Kollegin Isabel Varell (57) musste die Schweizer Schlagersängerin das Steuer eines Ruderbootes übernehmen – das fiel der 30-Jährigen jedoch sichtlich schwer! "Ich komme mir echt ein bisschen blond vor", witzelte die DSDS-Siegerin von 2013 noch, bevor die Situation vollends aus dem Ruder lief: Isabel fiel ins Wasser! Und Beatrice? Die sprang kurzerhand hinterher. Doch die lebensbedrohliche Situation war natürlich nur Teil der Sendung Verstehen Sie Spaß? – Zuschauer können sich am Samstag, den 8. Dezember, um 20:15 Uhr im Ersten selbst ein Bild von dem Spektakel machen.

