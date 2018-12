Liz Kaeber (26) schwelgt im Liebesglück! Nach ihrer Liebespleite mit Bachelor Oliver Sanne (32) im Jahr 2015 hat sie in ihrer Jugendliebe Nick Maerkers endlich den Mann fürs Leben gefunden. Erst im Sommer dieses Jahres gaben sich die Turteltauben während einer romantischen Zeremonie das Jawort. Vor Kurzem urlaubte das Paar dann gemeinsam auf Mauritius – traumhafte Aussicht inklusive. Doch mit ihrem sexy Bikini-Body stellte Liz den weißen Sandstrand und die Palmen fast in den Schatten.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 26-Jährige am Mittwoch ein Throwback-Pic von ihrem Liebesurlaub auf der afrikanischen Insel. Darauf zeigt sich die Beauty definitiv von ihrer Schokoladenseite. In dem knappen schwarzen Bikini kommt ihr toller Body perfekt zur Geltung – besonderer Blickfang: ihr Hintern. Das finden wohl auch ihre Follower. "Boah was für ein wunderschöner, knackiger Po!" oder "Du hast einfach einen so schönen Körper", schwärmen die User in den Kommentaren.

Und kaum sind die Blondine und ihr Gatte wieder zurück in Deutschland, planen sie schon den nächsten Trip. Denn im Promiflash-Interview erklärte Liz, dass die frischgebackenen Eheleute Anfang nächsten Jahres in die Flitterwochen fliegen wollen. Wohin es geht, wollte die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin noch nicht verraten.

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber in Berlin, November 2018

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, ehemalige Bachelor-Kandidatin

