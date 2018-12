Jetzt äußert sich Maxim Sachraj (29) doch noch zu Nadine Kleins (33) Diss! Weil sich der Ex-Bachelorette-Kandidat nicht besonders überrascht über das Beziehungs-Aus der 33-Jährigen und Alexander Hindersmann (30) gezeigt hatte, betitelte sie ihn im Anschluss als "mediengeile Wurst". Im Promiflash-Interview antwortete das Model nun auf die verbale Attacke: "Ich habe an der Stelle nur die Wahrheit gesagt, die hat sie wahrscheinlich nicht verkraftet. Letztendlich hat sie sich mit der Artikulation selbst ins Bein oder Knie geschossen. Ich glaube, hier war der Mund deutlich schneller als das Gehirn", stellte er auf der SpreadCon by Spreadvertise in Köln fest.

