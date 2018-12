Brie Larson (29) schlägt auf der Leinwand alle Selbstzweifel in den Wind! Die Schauspielerin gehört mit ihrem eigenen Marvel-Projekt jetzt zur Superhelden-Elite: Ab dem 7. März 2019 erzählt sie als Titelheldin an der Seite von Samuel L. Jackson (69) und Jude Law (45) die Geschichte von Captain Marvel. Die Hauptrolle gehört Brie allein – und das ist für sie nicht selbstverständlich. "Ich habe lange Zeit kein Vertrauen in mich gehabt, ich habe mich nicht hübsch genug gefühlt. Ich dachte, ich würde mein Leben lang Nebenrollen spielen und habe mit dem Gedanken gehadert, der Star zu sein", offenbarte die US-Amerikanerin vor einigen Monaten gegenüber The Edit.

