Schwere Vorwürfe gegen Bastian Yotta (42)! Am Mittwochabend nahm die Polizei den Selfmademillionär angeblich am Frankfurter Flughafen fest. Ihm soll vorgeworfen werden, Steuern im sechsstelligen Bereich hinterzogen zu haben. Das Management des Reality-TV-Stars wollte sich auf Promiflash-Anfrage nicht zu dem Vorfall äußern – doch seine Ex-Freundin Natalia Osada (28) ist umso redseliger. Im Interview mit RTL verrät sie jetzt, dass die Festnahme für sie gar nicht mal so überraschend kommt: “Er erzählte mir mal irgendwie, dass sein Rolls Royce geklaut wurde. Da hab ich gesagt: 'Geh doch zur Polizei!' Er meinte aber: 'Hier in L.A. regeln wird das nach dem Straßenprinzip.' Da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein Ernst sein.”

