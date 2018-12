Ob Tahnees Freund diese Bett-Performance wohl gegen den Strich gegangen ist? Erst vor wenigen Tagen hat es sich bei Sylvies Dessous Models entschieden: Die schöne Tahnee ist die strahlende Siegerin von Sylvie Meis' (40) erster eigener Castingshow! Auf dem Weg zum Sieg mussten die Kandidatinnen so einige Challenges – natürlich knapp bekleidet – hinter sich bringen. Auch ein Kuschel-Shooting im Bett mit Bachelor-Beau Sebastian Pannek (32) stand an. Ob Tahnees Freund beim Zusehen ganz eifersüchtig wurde? Promiflash hat bei der Dessous-Beauty nachgefragt!

Richtig begeistert war Thanees Partner Fabian nicht wegen des Shootings, wie sie im Gespräch mit Promiflash offenbarte. Dennoch habe er sich keine Sorgen gemacht, seine Freundin könnte sich Hals über Kopf in den TV-Star verlieben: "Er hat es mega-locker aufgenommen und gesagt, dass ich mir keinen Kopf machen solle, es sei mein Job und damit müsse man in einer TV-Show rechnen. Er hat keine Luftsprünge gemacht, als er das Video gesehen hat [...]", berichtete sie amüsiert.

Fabian hat übrigens auch kein Problem damit, dass sich seine Model-Freundin vor einem Millionenpublikum in Unterwäsche präsentiert hat – ganz im Gegenteil! "Der ist mega stolz darauf und hat all seine Freunde angestiftet, die Shows zu verfolgen. Sogar seine Familie hat es geguckt. Einen besseren und größeren Support als seinen hätte ich mir von einem Partner niemals vorstellen können", schwärmte sie von ihrem Angebeteten. Wie findet ihr es, dass Fabi so entspannt auf das Bett-Shooting reagiert hat? Stimmt ab!

