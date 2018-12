Trübe statt weihnachtliche Stimmung im Hause Wollny! Aktuell ist der bekannten Großfamilie so gar nicht zum Feiern zumute. Der Grund: Mama Silvias (53) Verlobter Harald Elsenbast (58) leidet nach einem Herzinfarkt in diesem Jahr an gesundheitlichen Problemen. Erst kürzlich musste der Ersatzpapa sogar wieder auf die Intensivstation verlegt werden. Mittlerweile gilt sein Zustand zwar als stabil – ob er zum Fest der Liebe bei seinen Liebsten sein kann, steht jedoch noch immer in den Sternen. Nun meldeten sich die Wollnys auf Facebook zu Haralds Abwesenheit zu Wort – und beteuern: Sie vermissen ihn schrecklich!

