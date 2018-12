Ist der Streit zwischen Herzogin Kate (36) und Herzogin Meghan (37) etwa gar nicht so schlimm? Zumindest in Sachen Mode scheinen die beiden Royals sich jedenfalls ziemlich einig zu sein. Bei einem Besuch auf Zypern zeigte Kate sich jetzt in einer Kombi aus elegantem Blazer und weiter Anzughose – ein Look, den man bisher eigentlich nur von Meghan kannte. Hat Kate sich also von ihrer Schwippschwägerin inspirieren lassen?

Getty Images; Jeff Spicer/Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de